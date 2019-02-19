Rasim Arı: 'Tek Gayemiz Gök Kubbede Hoş Bir Seda Bırakmak'

Vatandaşın yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşan AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı.



Nevşehir pazarında esnaf ve vatandaşların istek talep ve önerilerini dinleyen Rasim Arı, "Anlatılan sorunların takipçisi olacaklarını ve mutlaka çözüme kavuşturacak adımlar atacaklarını belirterek, önümüzdeki dönemde yapacakları projeler ile Nevşehir’in şahlanış yaşayacağını söyledi."



"Vatandaşların emrinde olacağız"



Nevşehir halkının efendisi değil hizmetkarı olacaklarını ve her daim emrinde olacaklarının altını çizen Rasim Arı, 31 Mart seçimlerinden sonra göreve geldikleri takdirde; öncelikli olarak ulaşım, otopark, içme suyu ve kentsel dönüşüm sorunlarını çözerek sanayi yatırımlarının da önünü açacaklarını söyleyerek, geniş kapsamlı çok güzel projeler hazırladıklarını ifade etti.



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AK Parti'nin Gönül belediyecilik anlayışının merkezindeki, yatırımlarının ve çalışmalarının yerel yönetimlerdeki en temel kavramı Şehr-ül emini olabilmek adına “Beytülmal” hassâsiyetidir” diyen Arı, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek, belediyemizin başka bir değişle milletin parasının tek kuruşunu dahi zayi etmeden ve kıt kaynakları en etkin bir şekilde kullanarak çalışmalar yapacağız. Hesap verebilirlik ve şeffaflık anlayışını yönetimimizde hâkim kılacağız. Mutlu azınlık değil, mutlu bir şehir oluşturabilmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Pazarcı esnafları ve vatandaşların büyük sevgi ve ilgileri ile karşılanan Arı açıklamasında; "Ziyaretlerimizde halkımız tarafından güzel bir şekilde karşılanıyoruz. Halkımızda ciddi bir heyecan olduğunu görüyoruz. Buda bizi daha çok motive ediyor. Nevşehir'de Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız "Tevazu, Samimiyet ve Gayret" ile "Reis'e selam yola devam" dedi.