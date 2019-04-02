Rasim Arı, "Şeyh Edebali'nin nasihatlerine sonuna kadar riayet edeceğim"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yapmış olduğu açıklamasında "Her türlü eleştirişye evet, hakaret, iftira ve dedikoduya asla müsaade etmeyeceğim.ama bu üç unsurun dışında olan her türlü eleştirinin başım gözüm üzerinde yeri var. bu dakikadan kızmak halka,hoşgörmek bize, kırılmak onlara affetmek bize, sitemde bulunmak onlara kucaklamak ve sevmek bize düşer. Şeyh Edebali'nin osman gaziye vermiş olduğu bütün nasihatlerin tamamına sonuna kadar riayet edeceğime ve asla haksız ve adaletsiz bir iş yapmayacağıma Allahı ve burdaki bütün hemşerilerimizi bütün kardeşlerimizi şahit tutuyorum. Hiçbir şekilde bu şehirde bir kimseye bilerek veya bilmeyerek haksızlık yapılmayacağını ilan ediyorum." Dedi

İŞTE ŞEYH EDEBALİ'NİN OSMAN GAZİ'YE NASİHATLERİ

Ey oğul, artık Bey'sin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana.

Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana.

Acizlik bize, hoşgörmek sana.

Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana...

Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.

Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı.

Allah yardımcın olsun...

Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın! Ama; bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin.

Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.

Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın!

Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi değildir. Bütün bilinmeyenler, feth edilmeyenler, görünmeyenler, ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır.

Ey oğul! Ananı , atanı say!

Bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen , yeşilken çöllere dönersin.

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma!

Gördüğünü görme!

Bildiğini bilme!

Sevildiğin yere sık gidip gelme!

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 21:23