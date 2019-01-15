Rasim Arı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Rasim Arı programına Lale Sanayi esnafını ziyaret ederek başladı. Lale Sanayinde yer alan iş yerlerini gezen Arı esnafla ve çalışanlarla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Rasim Arı Lale Sanayi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada;" Yatırımcılar güven duymadıkları ortamda yatırım yapmaktan kaçınırlar. Bu sebeple biz Nevşehir'i yatırımcılar için öncelikle güven duyulan bir yer haline getireceğiz. Sonrasında Nevşehir'e daha fazla yatırımcı çekebilmek adına her türlü girişimde bulunacağız. Bu şehir için yatırım yapmak herkese gerekli kolaylıkları sağlamak bizim görevimiz olacak. Büyüyen sanayi şehrimizdeki istihdam sorununa çözüm sağlayan seçeneklerden biri olacak" şeklinde konuştu.

Rasim Arı sanayi ziyaretinin ardından AK Parti'nin Nevşehir İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları ile birlikte Nevşehir AK Parti İl Başkanlığı'nın istişare toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar toplantıda yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm belediye başkan adaylarımız ile düzenlediğimiz ilk toplantımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler inanıyoruz ki AK Parti olarak il, ilçe ve belde belediyelerinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde belediyelerimizin AK belediye olmalarını sağlayacağız. Bizler gönül belediyeciliği yaparak halkımızın gönüllerine gireceğiz. İlk günden son güne kadar seçim çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı programının akşamki bölümünü ev ziyaretlerine ayırdı. Vatandaşlarla evlerinde bir araya gelen ve her gittiği evde yoğun bir kalabalıkla karşılaşan Arı projeleri ve seçim çalışmaları ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Her gittiği evde şu ifadeleri kullanan Arı, "Biz vatandaşlarımızın oylarına değil gönüllerine talibiz. Vatandaşlarımızın gönüllerinde yer edinebilmek için çok çalışacağız, şehrimizi hak ettiği yere ulaştıracağız en önemlisi de şu anki muhabbetimizi seçimden sonra da devam ettireceğiz. İşte biz bütün bunları gerçekleştirdiğimiz anda gönüllerde kendimize yer bulabiliriz" dedi.