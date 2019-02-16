Rasim Arı'nın Yeni Seçim Bürosu Dualarla Açıldı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın altıncı seçim bürosu bugün düzenlenen törenle açıldı.



Düzenlenen açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Avrupa Demokratlar Birliği Eski Başkanı AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Sanatçı Kürşat, Eski İl Başkanı Ersan Erkut, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sırasıyla AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, AK Parti İstanbul Milletvekili AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı'nın yaptığı konuşmaların ardından Hafız Mahmut Kemikkıran Hocanın duaları eşliğinde hizmete açılan Meteris çarşı seçim bürosunun açılış kurdelesini AK Parti İstanbul Milletvekili AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı hep birlikte keserken, halkında yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Kürşat'tan, "Seni Başkan Yapacağız Reis..."



Çarşı merkezinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın altıncı seçim bürosu açılış töreninde Nevşehirli Türk Halk Müziği sanatçısı Kürşat, Başkan adayı Rasim Arı için hazırladığı "Seni Başkan Yapacağız" şarkısını seslendirdi. Vatandaşlarında eşlik ederek birlikte okuduğu parça büyük beğeni topladı.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı; "Aşkla, Coşkuyla, Muhabbetle.. Meteris Lale Caddesinde yeni açtığımız Muhabbet ofisimizin açılışına katılan Genel Sekreter Yardımcımız Yasin BÖLÜKBAŞI ,, İl başkanımız M. Rauf YANAR,, İstanbul milletvekilimiz Zafer SIRAKAYA teşkilatımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum.



Ziyaretler ve planlanan seçim çalışmalarından kalan zamanda kendisinin de seçim irtibat bürosunda vakit buldukça daima vatandaşlarla bir arada olacağını ifade eden Arı, Tüm vatandaşlarımızı seçim irtibat büromuza sohbet etmeye, istişare etmeye, taleplerini dinlemeye bekliyorum. "Memleket işi Gönül işi" diyerek çıktığımız bu yolculukta, "Tevazu, Samimiyet ve Gayret" ile "Reis'e selam yola devam" dedi.



Nevşehir Meteris Çarşı Muhabbet Ofisi: Meteris, Yeni Mahallesi, Lale Cd. Nevşehir Merkez/Nevşehir"