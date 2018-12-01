Rasim Arı'nın çalışma ofisinde ziyaretçi izdihamı yaşanıyor

Seçim çalışmalarından fırsat bulduğu zamanlarda misafirlerini çalışma ofisinde ağırlayan Rasim Arı, ziyaretçi sayısının izdiham sevilerine gelmesi sebebiyle bir açıklama yaparak teşekkürlerini iletti.

Rasim Arı yaptığı açıklamada "Kucaklaştığımız,muhabbet ettiğimiz, ofisimize gelen bize kapısını açan tüm hemşehrilerime Şükranlarımı sunuyorum. Hassaten, Ziyaretime gelen STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Gün boyu muhabbetlerini sunan tüm dost, abi, kardeşlere Şükran Şükran Şükran.." dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 15:53