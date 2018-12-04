Rasim Arı: Nevşehir Külliyesinde ilk namazı çok geçmeden kılacağız

Rasim Arı Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ile birlikte inşaatı devam etmekte olan Nevşehir Külliyesinde incelemelerde bulundu.

Külliye Derneği Başkanı ve Ticaret sanayi odası meclis başkanı Seyit İnce’nin yanı sıra Dernek Başkan Yardımcısı Ercan Civelek, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ile birlikte külliyede incelemelerde bulunan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Arı, Külliyenin bir an önce tamamlanması ve ibadete açılması için girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Arı, “Önümüzde bir cenaze var. Bu hale getirildikten sonra, bu kadar masraf yapıldıktan sonra burayı böyle bırakmak doğru değil. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde ihtiyaç listesini ortaya çıkardık. Kendi imkanlarımızla, dostlarımızla bu ihtiyaçları gidereceğiz. İnşallah Rabbim bize belediye başkanlığı gibi onurlu ve gururlu görevi nasip ederse Ramazan ayında burada namaz kılmayı istiyoruz. Önceki dönem Belediye Başkanlarımızın temelini attığı, Marka şehrin gözbebeği olacak olan Nevsehir Külliyesinde ilk namazı çok geçmeden kılacağız insallah.. Bu vesileyle hakkıyla çivi üzerine çivi çakandan Allah razı olsun.." dedi

Nevşehir Külliyesi’nin yapım çalışmalarına büyük bir hızlılık içerisinde başlanması planlanıyor.

88.60 metre uzunluğunda 3 şerefeden oluşan 4 minare, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenen görkemli yapısı içinde, tam bir kubbe, 24 adet değişken ölçülerde kubbe ve 5 adet de yarım kubbe, avlu ve revak kısmı, avlu içinde şadırvan ve iç kısımlarda 4 bin, kapalı mekanları ve toplamda 11500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir caminin yer aldığı Nevşehir Külliyesi, özel havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerine de sahip olacak.

4 adet asansörün hizmet vereceği Nevşehir Külliyesi ayrıca, 500 kişilik konferans salonu,1500 kişilik taziye evi ve imarethane,1400 metrekarelik kütüphane, gusülhaneler ,abdesthaneler ve tuvaletleri, müftülük hizmet birimleri, giyecek, yiyecek yardım birimleri, dini yayınlar satış birimleri, kadın-erkek dini danışma birimleri, 2 adet alimler misafirhanesi, sağlık istasyonu, özel insanlar iletişim merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi, gençlik merkezi ve İslâm Sanatları Merkezi’nden oluşacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 18:02