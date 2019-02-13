Rasim Arı: “Nevşehir'i dünyaya tanıtacağız”

Türk Halk Müziği’nin ünlü isimlerinden Kürşat’ın eğlenceli sunumuyla "Gündüz Gece" Programı’nda Nevşehir tanıtımı yapıldı. Ayrıca, gurbette memleket hasreti çekenlerin özlemini dindirmek isteyen Gündüz Gece programı, Anadolu'nun kadim kenti Nevşehir'in tüm güzelliklerini tanıtarak Kanal 7’de ekranlarına taşıyor.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Nevşehirin Gündüz Gece programında tanıtılacağını belirterek, "Nevşehir'imizi tarihi ve kültürel değerleri ile şehrimizi tanıtmak adına Kanal 7’de yayınlanan Gündüz Gece programının başarılı sunucusu ve Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı hemşehrimiz gönül dostu Kürşat'tan rica ettim. Beni kırmadılar. ‪Kanal 7 TV'nin sevilen programı Gündüz Gece için şehrin tanıtımı adına memleketin evladı Kürşat kardeşimle beraber çekimlere başladık. Değerli hemşehrime teşekkür ediyorum. Onun da katkıları oldu ve Nevşehir'imize geldiler. 4 günlük bir çekim süresiyle Nevşehir'imizi tanıtacağız" dedi.



"Nevşehir her yönüyle turizme açık’



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, "Nevşehir'imizin güzelliklerini sadece yerelde değil, Ankara’da, İzmir'de, İstanbul’da da sunmalıyız. Kapadokya'nın başkenti Nevşehir'in yeraltı kentlerini, ecdat yadigarı tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini ve güzel insanlarını tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.



Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın katılımları ve Türk Halk Müziği'nin başarılı seslerinden Kürşat’ın sempatik ve kahkaha dolu sunumuyla Kanal 7'deki Gündüz Gece programında Nevşehir bölümü önümüzdeki günlerde kanal 7 de yayınlanacak.‬