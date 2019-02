Rasim Arı,' Nevşehir'de En Büyük Projemiz Aidiyet Duygusu Oluşturmak'

Rasim Arı, "fırının başına geçti, kürek salladı ve hayalini anlattı..."



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, seçim çalışması kapsamında sabah Niğde yolunda direksiyon sınavına giren sürücü adaylarını ziyaret ederek güne başladı ve adaylara başarı dileğinde bulundu. Sonra da Göre kasabasında bir ekmek fırının başına geçti, fırında kürek salladı.



Başkan adayı Arı burada yaptığı açıklamada "31 Mart sabahı kalktığımızda Nevşehir kendisi için hizmetkarını seçiyor olacak. Nevşehir bizim sevdamız. Bu duyguyu ancak aidiyet duygusu yaşayanlar ve bu şehre karşılıksız sevdalananlar anlayabilir. Nevşehir'imize hizmet etme borcumuz var. Ve bu borcumuzu ödemeye geliyoruz. Ziyaret ve buluşmalarımızda da görüyoruz ki halkımız da bizden bunu bekliyor. En önemli şey belli inanç değerlerini üzerinde taşıyan bir çizgimiz olması." dedi.



İş için, eğitim için yada aş için yada vatan borcu için Nevşehir'den uzakta gurbetteyseniz.

Askerlik sebebiyle veya üniversite eğitimi nedeniyle bir şehirdeyseniz yada memuriyet hayatı sebebiyle; Bu şehirden uzakta bir yerde askerseniz, polisseniz, bir bürokrat yada işçiyseniz her ne olursanız olun bizim hayalimizde şu yatıyor; O 50 plakayı gördüğünüz de kalbiniz yerinden çıkacak gibi atmalı... Hastası olduğunda ilacınız, cenazesi olduğunda salından tutacak bir hemşehriniz olmalı yanınızda... Biz bu şehirde Nörüyon hemşehrim dediğinde biri, nörüyüm gadasını aldığım diyebilecek bir Nevşehirlilik aidiyetini oluşturmak istiyoruz... Şehir dayanışmasını gerek Nevşehir içinde gerekse dışında oluşturmak istiyoruz. Ve sizlere şunun sözünü veriyorum ki; "Bu Şehirde Bir Aidiyet Duygusu Oluşturmak En Büyük Projemiz" olacak bizim.



Arı; "Bizim sıkıntımızı biz bilir, biz anlarız. Bize, arzumuzu sıkıntımızı daha söylemeden anlayacak bir anlamda "leb demeden Nevşehir" diyecek bir dokunuş lazım...Biz bunun için varız biz bunu başaracağımız için buradayız ve bu sebeple göreve talibiz. Ve yine şunun sözünü veriyorum; Zor gününüze de sevincinize de ortak olacağım, her şartta ve her daim yanınızda olacağım" dedi..



Arı: 'Nevşehir'in Şehri Emini olmak istiyorum...'



AK Parti Başkan Adayı Arı, doğduğumuz bu cennet topraklara ve üzerinde yaşayan aziz insalarımıza bir borcumuz var. Yıllar önce beni yetiştiren bu şehre vefa borcumu ödemek ve 'Şehri Emin' olmak için adayım. Bir hayalimiz var Nevşehir diyerek çıktığımız bu kutsal yolculukta sizlerle birlikte yürümek için varız.



Mazlumların umudu Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizi sizlere emanet etti. İnşallah 31 Mart Yerel seçim çalışmalarının ardından siz değerli hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle birlikte o kutsal göreve geldiğimizde de, bu şehrin el emini olarak bizler sizlerin aşına, ekmeğine, toprağına taşına sahip çıkacağız" dedi.



Arı, Ehliyet almak için direksiyon sınavına giren sürücü adaylarımıza başarılar dileyerek güne başladık. Ardından Toki'mize söz verdiğimiz kamelyaların yerlestirilmesinde bulunarak Yukarı Mahalledeki hemşehrilerimizle kucaklaştık. Vatandaşlarımızla buluşmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Reise Selam Yola Devam İnşallah" dedi.



31 Mart yerel seçimlerine sadece 50 gün kaldı!



AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; "Sevdamız olan Nevşehir'i hak ettiği marka şehir haline dönüştürebilmek ve bu memleketin güzel insanlarının yüzünde bir tebessüm bırakabilmek için #BirHayalimizVar dedik ve şimdi hayallerimizi gerçeğe dönüştürme zamanı...