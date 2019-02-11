Rasim Arı, K.Göremespor maçını hemşehrileriyle izledi

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Nevşehir 3 Nolu Çim sahada Kapadokya Göremespor - Adana Kiremithanespor arasında oynanan karşılaşmayı hemşehrileriyle birlikte tribünlerden izledi.



Arı : Gençler umudumuz!



Allah nasip ederse, göreve geldiklerinde en büyük amaçlarının gençlere spor yapma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyleyen Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı, “Çocuklarımızı, gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarmak için spora büyük önem veriyoruz. ” dedi



Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği Rasim Arı, Nevşehir'de daha çok sayıda genci sporla tanıştırmayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini işaret ederek, belediye başkanı seçildiği takdirde spora ve gençlere yönelik hazırladıkları çeşitli projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.



HER ŞEY NEVŞEHİR İÇİN

Arı, “Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz ve yarınımız. Hep birlikte mücadele edeceğiz, çalışacağız ve 31 Mart akşamında Nevşehir Belediyesini kazanacağız.”dedi. Her şey Nevşehir için, Geleceğimiz için, ülkemiz için.." dedi.



Rasim Arı, daha sonra Gençler kategorisinde Nevşehir temsil eden halk oyunları ekibini çalışmaları esnasında ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.