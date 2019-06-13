Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı ziyaret etti.
Çalışkan’a Nevşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Arı: “100 bine yakın Nevşehirlinin yaşadığı İstanbul’daki beş günlük İstanbul programımızda Mustafa Çalışkan gibi değerli bürokratlarımızı da ziyaret ederek istişare etme imkanı bularak Nevşehirli vatandaşlarımızın selamlarını ilettik. İstanbul’da kaldığımız süre boyunca hemşehrilerimiz bizlere gösterdikleri sevgi bizi çok mutlu etti. Onlarla hasret giderek memleketimizdeki gelişmeler üzerine bilgiler verdik.” Dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan’da ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Arı ve AK Parti İl Başkanı Yanar’a teşekkür etti.