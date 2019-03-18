Rasim Arı, İstanbul'dan müjdelerle dönüyor!

31 Mart seçimlerine doğru Hayalindeki Nevşehir için kolları sıvayan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, İstanbul ziyaretleri kapsamında, Nevşehirli hemşehrimiz İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar'ı ziyaret etti.



Rasim Arı'dan İstanbul Çıkarması...



Hayalimizdeki Nevşehir için, hemşehrilerimizi heyecanlandıracak müjdeleri şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum diyen Rasim Arı, İstanbul ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları ifade etti;



Yabancı Büyükelçiler toplantısı Nevşehir'de yapılacak...



Türkiye'de Görev Yapan Yabancı Büyükelçiler, Nisan ayında Nevşehir Kapadokya'da buluşacak.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı: "Hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına‬ Dur durak bilmeden,‬ Aşkla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Nevşehir'i ve Şehrin Turizmini konuştuk. Başkandan,‬ Turizm sezonu başlarken, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Nevşehir Kapadokya bölgemizin pazarlanması konusunda destek sözü aldık. Ayrıca,19 Nisan'da da Nevşehir Belediyemiz önderliğinde Yabancı Büyükelçiler ile beraber Kapadokya'da toplantı yapılacağınında sözlerini aldık" dedi...‬



THY Pilotları Nevşehir'de Yetiştirilecek...



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı: "THY Genel Müdürü, Kıymetli Ağabeyim Bilal Ekşi THY'yi ziyaret ettik ve şehre müjdeler ile dönüyoruz. Kısa vadede THY'mizin Nevşehir Uçuşlarını artırıyoruz. Ve artık Türk Hava Yollarımızın başarılı pilotlarını Kapadokya Üniversitemiz Aracılığıyla Nevşehir'de yetiştireceğiz" dedi...



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'de yaptığı açıklamasında: "En önemli turizm çekim merkezlerinden biri olan Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasım Arı, THY Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Kendileri ile Nevşehir uçak seferlerini ve turizm potansiyelini konuştuk. THY her zaman ülkemizde turizmin geliştirilmesini destekleyecektir." dedi.



İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ve Vali Yardımcısı Aksanya'ya Vefa Ziyareti



Başkan adayı Rasim Arı; "Nevşehirimizin yetiştirdiği önemli değerlerden,‬ 15 Temmuz kahramanı hemşehrimiz İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Çok Kıymetli Ağabeyim Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek 'Nevşehir'imizi konuştuk..‬. Hep beraber bu şehirden daha nice Mustafa Çalışkan'lar çıkaracağız inşallah..‬ ‪Kimi Milli ve Manevi değerlerin edebiyatını yapar lakin tavrı tam aksinedir;‬ ‪Kimi de bu değerler için canını malını ailesini bir kenara bırakıp kendini vatan için siper eder..‬." dedi.



Arı son ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamasında; "‪Yine Cerablus kahramanı,‬ Geçtiğimiz Ramazan Bayramında da şehrimizde ağırladığımız ‪İstanbul Vali Yardımcımız Kadim Dostum Yaşar Aksanyar'ı yeni makamında iade-i ziyaretimizi yaptık..‬." dedi...