Rasim Arı, İşadamı Ragıp Özaltın’ı Ziyaret Etti

ALTINÖZ Oteline gelişinde çiçek takdim edilen Belediye Başkan adayı Rasim Arı’ya otel personeli başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Belediye Başkan adaylığı ilan edilen Rasim Arı’nın ziyaretinde; Ak Parti Yöneticilerinden Salih Açıkgöz, Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Karaca, Genel Müdür Serhat İğdeci, Lise Müdürü Özkan Kılınç, Altınöz Otel Genel Müdürü Emre Özaltın, Nurettin Şahin ve Mustafa Dizdar yer aldılar.

Rasim Arı, ziyaretinde projeleri hakkında bilgi verirken, turizm, ekonomi, eğitim ve Nevşehir’in sorunları hususlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, çıktıkları bu ulvi yolda hemşerileri ile birlikte Nevşehir’i her alanda daha da ileri taşıyabilme azim ve çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Yıllardır yüzlerce insana istihdam sağlayarak, eğitim, turizm ve çeşitli sektörlerde Nevşehir’e önemli hizmetleri olan Ragıp Özaltın’a, ailesine ve ziyarete katılanlara teşekkür etti.

Altınyıldız Koleji’nin başarılarını da yakinen takip ettiğini belirten Arı, Üniversite, Lise Giriş Sınavları ve 2018 Liseler arası Kros Dünya 3.lüğü başarılarından dolayı Genel Müdür Serhat İğdeci ve Lise Müdürü Özkan Kılınç’ı ayrıca kutlayarak, eğitimde önemli projeleri olduğunu söyledi.

Turizm alanında Nevşehir’i şaha kaldıracaklarını belirten Başkan adayı Rasim Arı, birbirlerini tamamlayan projelerle Nevşehir’in ve Kapadokya’nın kalkınmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Ragıp Özaltın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan adayı Rasim Arı’ya yerel seçimlerde başarılar diledi.

ALTINÖZ Otel çalışanları tarafından sıcak bir ilgi ile ağırlanan ve uğurlanan Başkan Adayı Rasim Arı ile çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret sona erdi.