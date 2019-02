Rasim Arı, halk otobüsünde vatandaşlarla yolculuk yaptı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını alışılmışın ötesinde bir buluşmayla sürdürdü. Akşam saatlerinde halk otobüsüne binerek şehri dolaşan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Arı, otobüse binen yaşlı ve kadınlara yer verdi, çocuklarla yakından ilgilendi.



Gönül Belediyeciliği ilkesi ile yola çıktığını ifade eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, halk otobüsüne binerek hem vatandaşlarla keyifli bir yolculuk yaptı hem de vatandaşların sorunlarını bizzat vatandaştan dinleme fırsatı buldu.



Nevşehir'i cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle arşınlayan ve ziyaretleriyle gönüllere dokunan Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın, ulaşım sorununu hakkında hem halk otobüsü şöförleri hemde vatandaşlarla bire bir görüşmesi her kesimden tam not aldı.



Halk ile olan gönül bağını bir an olsun koparmayan Arı, halk otobüsünde şöför ve vatandaşlarla görüştü. Karşılarında bir anda Belediye Başkan adayı Rasim Arı'yı gören vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlığı üzerlerinden attıktan sonra sıkı bir sohbete daldılar...



Yolculuk ettiği halk otobüsünde hem şöforlerin, hemde yolcuların sıkıntılarını teker teker dinleyerek ulaşımda yaşanan sorunları yerinde inceleyen Arı, toplu taşıma aracını kullanan Nevşehirli hemşerileri ile sohbet edip fikir alışverişinde bulunduğunu belirterek; “Gönül Belediyeciliği için çıktığımız bu kutsal yolda, Nevşehir’in dertlerine, sorunlarına talibiz ve biz büyük bir aileyiz. Daha yaşanabilir daha ferah daha modern bir Nevşehir için hepimize önemli görevler düşüyor. Biz birlikte Nevşehir'iz. Her Şey Nevşehir İçin...” dedi.

“Derdimiz Millet amacımız hizmet, bu yolda, "Nevşehir için hayalimiz, hemşehrilerimiz için de bir derdimiz var"; O da, vallahi tüm samimiyetimle söylüyorum Millete hizmet, onu da bin dermana değişmeyiz, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini, sorunlarını dinlemek ve de çözümler üretebilmek için sevdamızın adıdır Nevşehir diyerek bu kutlu yola çıktık” diyen Başkan adayı Rasim Arı; “Göreve geldiğimiz de üzerimize düşen her ne var ise fazlası ile yerine getirerek, Nevşehir’imizi hak ettiği yaşam standartlarının üzerine çıkararak vatandaşlarımızın ferahını sağlayacağız” şeklinde konuştu.