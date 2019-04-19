Rasim Arı; "Gönüllere Gireceğiz, Kalplere Yerleşeceğiz"

Saat 18.00 ‘den itibaren makamında kabul ettiği hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Arı, onlardan gelen hayırlı olsun tebriklerini kabul ederken, hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Tebrik ziyaretlerinde özellikle küçük çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Arı, onlara çeşitli hediyeler veriyor.

Her zaman ifade ettiği gibi kalplerinden kopan bir büyük sevgi içerisinde hemşehrilerinin duası ile hizmetlerden asla geri durmayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı : “ Şehrimiz için iyi, doğru ve hayırlı olan ne ise, onu yapmak için emek vereceğiz. Varlık sebebimizin memleketimize ve milletimize hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmadan Allah’ın izni ile yolumuza devam edeceğiz. Gönüllere gireceğiz, kalplere yerleşeceğiz” dedi.