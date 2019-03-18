Rasim Arı: 'Etnospor Kültür Festivali'nin Bir Ayağı Nevşehir'de...'

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı: "Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından geleneksel spor dallarının tanıtılması, profesyonelleşmesi ve olimpiyatlara hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nin bir ayağının Haziran 2019'da Nevşehir'de yapılacağını müjdeledi."



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı: "Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ın katılımlarında düzenlenecek olan etkinlikte geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yer alacak." dedi...



Rasim Arı: "Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından geleneksel spor dallarının tanıtılması, profesyonelleşmesi ve olimpiyatlara hazırlanması amacıyla gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali'nin Nevşehir ayağında, birbirinden başarılı ve yetenekli birçok sporcu boy gösterecek ve tarih adeta yeniden canlanacak." dedi...



Başkan adayı Rasim Arı, Bize ait olan ve unutulmaya yüz tutmuş ata yadigarı değerlerin gençlerimize, çocuklarımıza aktarılması açısından büyük önem arz eden böylesine anlamlı bir organizasyona Nevşehir'imizin ev sahipliği yapacak olmasından gurur duyduğunu ve şimdiden heyecanlandığını söyledi.