Rasim Arı, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı başkent Ankara'daki makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, DSİ Genel Müdürü Aydın ile Nevşehir genelinde sürdürülen yatırımlar ele alındı.

Ziyarette Nevşehir’de DSİ tarafından gerçekleştirilen ve yeni dönemde planlanan yatırımlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunuldu. Nevşehir il genelinde yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak yatırımlar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'da, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'ya çıkmış olduğu bu kutsal yolda başarılar diledi.

Hayalindeki Nevşehir için kolları sıvayan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmesinde; "Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, memleket ve hizmet sevdalısı Sayın Mevlüt Aydın'ı makamında ziyaret ettik. Tabi ki gündem Nevşehirimizdi... Az kaldı, Sürprizlere hazır olun dostlar " dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.