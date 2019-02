Rasim Arı : 'Bu Şehrin Emin-i olacağız'

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, 31 Mart Yerel Seçim Çalışması Kapsamında 15 Temmuz Mahalle sakinleri ile Kocaçay seçim ofisinde bir araya geldi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin de katıldığı proğrama mahalle sakinleri büyük ilgi gösterince mahalle toplantısı adeta mitinge dönüştü.



AMACIMIZ SİZLERE EFENDİLİK DEĞİL, HİZMETKARLIKTIR



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı burada yaptığı konuşmasında, yoğun katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Öncelikle akşamın bu geç saatlerinde bizleri yalnız bırakmayan, siz değerli hemşehrilerimizi yürekten selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Maşallah bu kalabalık bize, Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milli iradeyi gösteriyor. Bu bize Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız olmadığını, arkasında anaların duası olduğunu gösteriyor. Şu kalabalık bize 31 Mart'da yeni bir zafer yeni bir milat olacağını gösteriyor. Bu yüreğinizdeki ışık, bu yüreğinizdeki sevgi, muhabbet, kardeşlik için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Yapılacak olan yerel seçimlerde tüm Nevşehirli vatandaşlarımızın desteği ile göreve gelip sizlerin hizmetkârı olmak için gece gündüz demeden çalışacağım." dedi.





31 Mart yerel seçim sloganın da ‘Gönül Belediyeciliği’ olduğunu söyleyen Rasim Arı; “Bir çok yeni projemizle halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Ama her ne kadar büyük projeler yapsak da, halkımızın gönüllerine girmediğimiz müddetçe mahallelerimizi altınla kaplasak da kıymeti olmaz. Onun için hedefimiz gönül belediyeciliği ile sizin huzurunuza gelip problemleri mahallinde çözmek. Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin derdi nedir diye yanınıza geleceğiz. Mahalle muhtarlarımızla istişareler yapacağız. Sorunları en kısa zamanda çözeceğiz inşallah. Projelerimizle birlikte şehrimizi daha iyi bir konuma getirmek için çalışacağız. Memleket işi gönül işi diyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ ile AK Parti olarak Nevşehirli hemşehrilerimizin hizmetine talibiz” şeklinde konuştu.





Sözümüz söz !



Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Biz her şeyden önce kalpleri feth etmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir.



Anadolunun bu kadim kenti Nevşehirimizi tüm ülkede hatta tüm dünyada her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ve hep birlikte el ele kol kola verip şehrimize güzel hizmetler ve eserler kazandıracağız. Son olarak bu aksam Kocaçaydaki Muhabbet evimizi tıklım tıklım dolduran ve özellikle sorduğu sorularla birçok yanlış anlaşılmanın giderilmesine vesile olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. ‬‪Her zaman şeffaf belediyeciliği savunacağız ve uygulayacağız . Ve İnşallah yapacağımız hizmetlerle Nevşehir'imizi maddi- manevi yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Sadece yapacağımız hizmetlerle değil yönetim anlayışımız ile de bu şehrin emini olacağız" dedi