Rasim Arı; 'Biz halkımıza onlarda bize güveniyor'

Arı yaptığı açıklamasında; "Güne ilk olarak Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneğini ziyaretle başladık. Burada özel insanlarımızla sohbet edip, dertlerini dinledik, gönüllerine dokunduk ve dualarına talip olduk. Daha sonra, 31 Mart Yerel seçimleri kapsamında, Pazarcılar Odası Başkanımız Selim Özmen ve pazarcı esnaflarımızla çay içerek güne başladık. ‬



Pazar yerimizde, Her zaman için yanlarında olduğumuz Nevşehir Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek, istişarelerde bulunduk. Sorunlarını, çözüm önerilerini dinledik, İstek ve taleplerine cevap verdik. Güleryüzü ve misafirperver yaklaşımlarından dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Gün boyu devam eden vatandaş buluşmamıza daha sonra ‪Lale Caddesi ve Kolukısa İşhanı ile devam ettik. Burada hemşehrilerimize, 31 Mart seçimlerinin önemini ve Nevşehir'e ilişkin projelerimizi ve hayallerimizi anlattık.



"Durmak Yok Yola Devam" diyerek, Nissara Avm'mizin önünde kadim hemşehrilerimize fidan ve çikolata ikram ettik. Nevşehirli gönül dostlarıyla vakitin nasıl geçtiğini anlamadan bir günün daha akşamında bu kez de seçim bürosunda hemşehrilerimizle bir araya geldik. ‪Her zaman ki gibi bu akşam da İŞKUR Muhabbet ofisimiz samimiyet ve Muhabbet ile doluydu. Hamdolsun. Samimiyet ve gayretle hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyor, sıcak ilgilerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.



Başkan adayı Rasim Arı, günün sonunu ev ziyaretleri ile final yaparak tamamladı.



'Halkımız Bize Güveniyor, Bizde Nevşehir'e Güveniyoruz!'



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı; "Hemşehrilerimizle aramızda çok güzel bir sevgi bağı var. Heyecanımız, coşkumuz, büyük! Sizlerin hizmet aşkımızı arttıran destekleri ile zaferi omuzlayacağız. Gönül birlikteliğiyle Nevşehir’imizde çok güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim samimiyetimizi, birlikteliğimizi daim kılsın. Bizlere güzel işler yapmayı nasip etsin" dedi.



Arı sözlerini; "Nevşehir halkımız bize inanıyor ve güveniyor, bizler de halkımıza inanıyor ve güveniyoruz. Milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolda zafere ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacak, göreve geldikten sonra da milletimizin bize olan güvenini Allah’ın izniyle boşa çıkarmayacağız. Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve hayır duaları. Bu birlikten kuvvet doğar, azim doğar, hizmet doğar. Nevşehir´i çok daha güzel günler bekliyor. Dua ve destek sizden, gayret ve hizmet bizden biz Nevşehir´e güveniyoruz. Şehrimizi ben değil biz anlayışıyla yönetme gayesindeyiz. Alacağımız kararlar ve yapacağımız projelerin merkezinde insan olacak" açıklamalarında bulundu.