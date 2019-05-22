Ramazan’ın manevi atmosferi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaşanıyor

Nevşehir Belediyesi, hayırseverlerin katkıları ile kurduğu iftar binlerce kişiyi bir araya getirmeyi sürdürüyor. İftar öncesinde ve sonrasında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Ramazan ayının manevi atmosferini yaşıyor.

Nevşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı etkinliklerini sürdürüyor. Her gün Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde kurulan iftar sofrasında binlerce Nevşehirli orucunu birlikte açarken, düzenlenen etkinlikler görsel bir şölene dönüşüyor.

Bu akşam saat 18.00’da başlayan etkinliklerde ilk olarak çocuklara yönelik olarak Meddah ve Hacivat Karagöz gösterileri yer aldı.

Ezanın okunmasıyla ise binlerce kişi hep birlikte orucunu açtı ve ardından dualar edildi. Kurulan dev sofralarda buluşan vatandaşlar Ramazan Ayı’nın bereketini ve huzurunu yaşadı.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise sevilen sanatçılar Ahmet Akkuş ve Ahmet İnce sahne aldı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesindeki etkinlik alanını dolduran vatandaşlara birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendiren sanatçılar beğeni topladı.