Ramazan etkinliklerinde tasavvuf müziği konseri düzenlendi

Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında Ünal Zorer Tasavvuf Musikisi Konseri verdi. Konser öncesinde Hafız Ahmet Sarıkaya, Nevşehirlilere Kur’an ziyafeti sundu.

Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayının coşkusunu, heyecanını ve sevincini paylaşmak, sevgi, barış ve huzur içerisinde milli ve manevi duyguları pekiştirerek Ramazan kültürünü yaymak amacıyla düzenlediği Ramazan Etkinlikleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin 5. günün de ilk olarak iftar öncesinde çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Saat 18.00’dan itibaren kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar için daha sonra ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise ilk olarak Kuran-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık dallarında 4 Dünya birinciliği bulunan hafız Ahmet Sarıkaya, Nevşehirlilerle buluştu. Sarıkaya’nın Kur’an ziyafetinin ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Ünal Zorer tasavvuf konseri verdi. Zorer seslendirdiği ilahilerle Nevşehirlilere duygu dolu anlar yaşattı.