Ramazan Etkinliklerinde Ahmet Hakan Karagül, Kaside ve İlahiler Seslendirecek

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri her akşam ünlü sanatçı ve konukları ağırlıyor. Etkinliklerin bu akşamki bölümünde TV Program Yapımcısı ve Tasavvuf Sanatçısı Ahmet Hakan Karagül sahne alacak. Kardeşlik ve ümmet temalı konserleri ile 28 ülkede sahne alan Karagül, Nevşehirlilere keyifli bir ramazan akşamı yaşatacak. Tasavvuf müziğinden seçkin eserlerin yanı sıra kaside ve ilahiler seslendirecek olan Karagül’ün programına Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

ÜCRETSİZ SERVİS KALDIRILACAK

Nevşehir Belediyesi tarafından, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri ve iftar sofrasına katılmak isteyen vatandaşlar için 2000 Evler Mahallesi ve M. Akif Ersoy Mahallelerinden ücretsiz servis kaldırılacak.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Ramazan Etkinlikleri ve İftar Sofrasına katılmak isteyen vatandaşlardan 2000 Evler Mahallesi -Üniversite bölgesinde oturanlar için 18.30-19.15 saatleri arasında Tarım İl Müdürlüğü önünden, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bölgesinde oturan vatandaşlar için ise 1. Etap İş Merkezi önünden 18.30-19.15 saatleri arasında ücretsiz servis kaldırılacak.