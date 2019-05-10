Ramazan Etkinliklerinde 5. Gün

Ramazan ayının coşkusunu, heyecanını ve sevincini paylaşmak, sevgi, barış ve huzur içerisinde milli ve manevi duyguları pekiştirerek Ramazan kültürünü yaymayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği Ramazan Etkinlikleri ile Nevşehirlileri ünlü yazar, sanatçı, akademisyen ve konuklarla buluşturuyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin 5. günün de ilk olarak iftar öncesinde çocuklara yönelik programlar düzenlenecek. Saat 18.00’dan itibaren kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak olan çocuklar için daha sonra ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Meddah gösterileri ile neşeli dakikalar geçirecek olan çocuklara etkinlik boyunca sürpriz hediyeler dağıtılacak.

İftar saatinin gelmesi ile birlikte ise, hayırsever vatandaşların da katkısı ile kurulan Nevşehir Belediyesi İftar Sofrasında bin 500 kişi birlikte oruçlarını açacak.

Etkinliklerin akşam bölümünde de, ilk olarak Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık dallarında 4 Dünya birinciliği bulunan hafız Ahmet Sarıkaya, Nevşehirlilerle buluşacak. Sarıkaya’nın Kur’an ziyafetinin ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Ünal Zorer konseri gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ SERVİS KALDIRILACAK

Nevşehir Belediyesi tarafından, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri ve iftar sofrasına katılmak isteyen vatandaşlar için 2000 Evler Mahallesi ve M. Akif Ersoy Mahallelerinden ücretsiz servis kaldırılacak.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri ve İftar Sofrasına katılmak isteyen vatandaşlardan 2000 Evler Mahallesi -Üniversite bölgesinde oturanlar için 18.30-19.15 saatleri arasında Tarım İl Müdürlüğü önünden, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bölgesinde oturan vatandaşlar için ise 1. Etap İş Merkezi önünden 18.30-19.15 saatleri arasında ücretsiz servis kaldırılacak.