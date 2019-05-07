Ramazan etkinlikleri kum sanatı gösterisi ve musiki konser ile başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, Ahmet Akkuş’un Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Kum Sanatı Sanatçısı Veysel Çelikdemir’in muhteşem gösterisi ile başladı.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek olan ve ünlü birçok sanatçı ve yazarın konuk olacağı Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk gününde kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları kum tanecikleriyle anlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve çok sayıda vatandaşın ilgiyle takip ettiği gösteride Çelikdemir’in kumlarla ortaya koyduğu figürler alkış topladı. Çelikdemir, gösterisinin son bölümünde kum taneleriyle ekrana peribacaları arasında, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın seçimlerde kullandığı ‘Bir Hayalimiz Var Nevşehir’ sloganını yansıttı.

Çelikdemir’in ardından ise Ahmet Akkuş, Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verdi.