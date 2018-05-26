'Ramazan ayının ibadet ve arınma ayı olduğunu unutmayalım'

Ramazan ayının ibadet ve arınma ayı olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğine işaret eden Doğru, “11 ayın sultanı olarak adlandırılan bereketli bir Ramazan ayına daha girmek üzereyiz, Alemlerin Rabbi olan Allah cc'ın emri olan oruç bizden önce gelen bütün ümmetlere farz kılınmış ve aynı farziyet bizlere de tatbik edilmiştir. Ramazan ayı her yönü ile istifade edilmesi lazım gelen bir aydır. Şimdiden ruhen kendimizi, Aile ve çevremizi bu manevi atmosfere hazırlayalım, gerek bedenin sıhhati açısından, gerekse manevi açıdan insanın arınmasına ve erdemli yönünün gelişmesine ve ayrıca muhtaçlara karşı daha hayırhah bir ortamın oluşmasına büyük katkı sağlayan mübarek Ramazan ayını güzel geçirmek için azami gayret sarf etmeliyiz. Buradan toplumumuzdaki bazı gerekçeler ile oruç tutamayanlara da bir hatırlatmayı yapmak istiyorum; lütfen İslam ülkesinde yaşadığımızı unutmayın, Ramazanı şerifin manasına uygun olarak ve oruç tutanlara da bir saygı olması amacı ile ortalıkta yemeyelim, içmeyelim sigara içme vb alışkanlıkları ulu orta yerlerde tekrar etmeyelim, ayrıca Belediyelere de şunu hatırlatmak istiyoruz; Lütfen ramazan ayının bir ibadet ve Arınma ayı olduğu gerçeğini unutmadan, Ramazan ayı ile ilgili ve Ramazan ayının ruhuna uymayan şenlikler ve programlar asla icra etmeyin” diye konuştu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)