Ramazan ayı yardımları sürüyor

Semerkand Buhara İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Feralan, "Çocuk giydirmek Peygamberimiz Aleyhisselamın bayram öncesinde uygulamış olduğu sünnettir. Nevşehir’de dernek olarak bizde uygulayalım istedik. 5 ve 12 yaş grubu kız ve erkek 250 şehit aile çocuğu, yetim, öksüz, fakir aile çocuklarını giydirmeyi hedefledik. Çocuklardan 150 tanesini giydirmiş bulunan derneğimiz 100 kız ve erkek yetim, öksüz, fakir şehitlerimizin çocuklarını daha giydirmeyi arzu ediyoruz. 5 ve 12 yaş grubu çocukları Derneğimizin Karasoku Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:2 deki adresimize bekliyoruz. Adres verildiğinde evlerinde de giydirme hizmeti verebiliriz. Çocukları derneğimiz aracılığı ile giydirerek bayram sevincine sebep olan kişi, kurum ve işadamlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ayrıca gıda yardımı yapabilecek kişi ve kurumlara da çağrı yapıyorum. Gıda yardımlarınıza vesile olur fakirlere ve adres verdiğiniz taktirde fakir, yerli yabancı ailelere resmi belgelerle teslim ederiz. Ramazan hayır ayıdır. Zengin olmanın Allah’ın ikramı olduğunu ve varlıklarımızda fakirin ve ilim öğrenenlerin hakkı olduğunu idrak etme ayıdır. Zekatın Rabbimizin emri olduğunu anlama ve verdikçe servetimizin artacağına ikna olma ayıdır. Semerkand ve Beşir derneğimizle insanlarımıza maddi manevi yardımlara devam edeceğiz İnşallah" dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)