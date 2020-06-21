Ragıp Özaltın’dan Babalar Günü Mesajı

Ragıp ÖZALTIN’dan Babalar Günü Mesajı; ''Varlıklarıyla bizlere daima güç veren, tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren babalarımız, karşılaşacağımız her türlü zorlukta, gölgesine sığınabileceğimiz ulu birer çınar gibidir. Bizler, sadece bu anlamlı günde değil, inancımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, babalarımıza hürmette kusur etmeden daima gönüllerini hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi içtenlikle göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle "Babalar Günü'nü" en kalbi duygularla kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice ömürler diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.'' dedi.

Ragıp Özaltın

Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı.