Ragıp Özaltın’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Mesajı

‘‘Türk Milleti her zaman, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Demokrasimize, devletimize, milletimize, inançlarımıza ve tüm değerlerimize saldıran hain FETÖ ve işbirlikçileri tarafından başlatılan darbe teşebbüsü Milletimizin iradesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde milli birlik ve beraberlikle bertaraf edilmiştir.

Şanlı 15 Temmuz Direnişinde Şehit düşen, yaralanarak Gazilik mertebesine ulaşan yurttaşlarımıza saygı, minnet ve şükran duyuyoruz.

Demokrasiye olan inancımız milletimizin vatanına ve devletine canı pahasına bağlılığı tüm dünyaya örnek teşkil edilmiştir.

Bu vatanın birer neferi olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak nitelikli gençler yetiştirerek, demokrasimizin ve ekonomimizin nöbetçisi olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.