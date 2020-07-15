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AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Asılar geçse de 15 Temmuz gecesi milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacak”
Ragıp Özaltın’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Mesajı
Altınyıldız Koleji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda,
Nevşehir 15.07.2020, 14:47
‘‘Türk Milleti her zaman, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Demokrasimize, devletimize, milletimize, inançlarımıza ve tüm değerlerimize saldıran hain FETÖ ve işbirlikçileri tarafından başlatılan darbe teşebbüsü Milletimizin iradesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde milli birlik ve beraberlikle bertaraf edilmiştir.
Demokrasiye olan inancımız milletimizin vatanına ve devletine canı pahasına bağlılığı tüm dünyaya örnek teşkil edilmiştir.
Bu vatanın birer neferi olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak nitelikli gençler yetiştirerek, demokrasimizin ve ekonomimizin nöbetçisi olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.