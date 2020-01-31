Ragıp Özaltın, 22 yıllık başarının hikayesini yazdı

NEVŞEHİR(MHA) Eğitimde Türkiye’de bir marka haline gelen Özel Altınyıldız Kolejinin Nevşehir’e ve Nevşehirlilere ait olduğunun altını çizen Ragıp Özaltın, binlerce doktor, mühendis, öğretmen, İş insanı, eczacı ve daha farklı sektörlerde öğrenci yetiştiren Kolejin 200’e yakın nitelikli insana istihdam sağladığına dikkat çekti.

Kolej yönetimi, idaresi, öğretmenleri, öğrencileri, Velileri ile Altınyıldız kolejinin her geçen gün omuz omuza vererek bu başarıyı sürdürdüğüne de değinen Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın, “22 Yıldır eğitimdeki başarılarımızda Nevşehir ve Nevşehirlilerin olduğu gerçeğinden hareketle önce mevcut ortakları tanıyarak ve teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Ragıp Özaltın (Ticaret, İnşaat Mühendisi)

Kamuran Özaltın ( Bayilikler, Ticaret)

Soner Özaltın (Bayilikler, Ticaret)

Fevzi Karaca (Eğitimci – Okul Müdürü)

Aydın Ün (Eğitimci – Matematik Öğretmeni)

Nejat Kulak (Eğitimci – İngilizce Öğretmeni)

Necip Ataseven (Eğitimci – İngilizce Öğretmeni –Okul Müdürü Emekli)

Gönül Değerlier (Eğitimci)

Mehmet Eravcı (Eğitimci – Okul Müdürü)

Ortaklarımız tüm başarılarda destek vererek ve öğrencilerimizi dışarıda her biri kendi çocukları gibi takip ederek idarecilerimize desteklerini esirgemediler.

Altınyıldız’ın başarı grafiğinin yükselmesinde idarecilerimiz istikrarlı çalışmalarının önemi büyüktür. 22 Yıldır Genel Müdürlüğümüzü yapan Sayın Serhat İğdeci ve okul müdürlerimiz bu başarının önemli mimarlarındandır.

Genel Müdürümüz Serhat İğdeci 22 yıldır bu görevini başarıyla sürdürürken, Kimya Öğretmeni ve Lise Müdürümüz Sayın Özkan Kılınç’ın, ve 22 yıldır görev yapan İlköğretim bölümü müdürümüz Sayın Mehmet Eravcı’nın başarılı üst düzey yöneticilikleri Altınyıldız Kolejinin başarısında önemli bir yer tutmaktadır.

Türkiye’ye sesini duyurmak için çırpınan eğitim kadrosu ile birlikte bu başarılar kazanıldı. Tabi ki bu başarıda çocuklarımızın hijyenik bir ortamda öğrenim görebilmeleri için gayret sarf eden emektar çalışanlarımız, öğrencilerimizin enerjilerini tam olarak almalarını sağlayan mutfak personelimiz ve kaliteli malzeme alan muhasebe ekibini de ayrıca anmadan geçemeyeceğim.

Türkiye’de birçok üst düzey kadroda görev almış veya iyi bir meslek sahibi olmuş Nevşehirli gençlerle görüştüğümde benim temelim sağlamdı, Altınyıldız Kolejinde okumuştum diyorlar.

Baba, anneme minnettarım diyenleri gördüğümde mutlu oluyorum. O çocuklar hepsi benim evladım. Bu sözlerinden dolayı seviniyorum. Şunu da söylemeden geçemem; geçmişteki ve mevcut tüm devlet yöneticileri ile Vekillerimiz hep yanımızda olmuşlardır. Onlara teşekkür ediyorum.

Her zaman rica ettiğimizde bahçemizi ilaçlayan, yolumuzu açan belediyemizden, öğrencilerimizin okulumuza güvenli ulaşımını sağlayan emniyet güçlerimizden, bilhassa başarılarında onlara madalyalarını gururla takan Vali, Milletvekilleri, Milli Eğitim Müdürleri ve diğer üst düzey yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Onlarında elde edilen bu başarılarda ayrı ayrı katkıları (moral vererek) olmuştur.

Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurum Temsilcisi olarak 71 yaşına geldiğim bugünlerde duygusal olarak söylemiyorum. Tabi ki bir gün ömür tamam diyeceğiz. Bizlerden sonra da bu büyük eğitim kurumu bugün olduğu gibi Nevşehir’in olmaya devam edecek. Bu büyük kurum Nevşehirli gençlerimizi ahlaklı, dürüst, çalışkan ve Ülkesini seven kitleleri yetiştirmeye devam edecek” ifadelerinde bulundu.