Rafadan Tayfa Müzikaline Nevşehir’li Miniklerin İlgisi Büyüktü

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün bir sosyal sorumluluk projesi olan ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün organize ettiği çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve hareketli yaşama özendirmesi amacıyla düzenlenen “Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa”, müzikal gösterisi Kapadokya AVM’de düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Sağlık İl Müdürlüğü Yöneticileri, Çalışanları ve Anne, Babalarıyla birlikte Minikler katıldı.

Çocukların ilgiyle, gözlerini kırpmadan izledikleri gösteri yaklaşık 1 saat sürdü. Etkinlikte Rafadan Tayfa karakterleriyle bir araya gelen çocuklara, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgiler verildi.

Meraklı gözler ile Rafadan Tayfa ekibim izleyen çocuklara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından balon, şapka, broşür, diş fırçası ile macunu dağıtıldı. Yüzlerce çocuk Kapadokya AVM’de gönüllerince eğlendi.