Radyo 50 “Yılın Radyosu” Seçildi

Küresel Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde “Yılın Radyosu” ödülü, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç tarafından Ayşe Paslanmaz’a takdim edildi.

96.5 frekanslarında yayın yapmakta olan Radyo 50’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve radyoculukta çığır açan bölgenin sevilen sempatik ismi, kadın girişimci, şair, yazar, gazeteci ve Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir İl Başkanı Ayşe Paslanmaz: "Bu Nevşehir için çok önemli bir sonuçtur. Bölgemiz genelinde birçok radyo içinde Radyo 50’nin birinciliğe layık görülmesi bizleri gururlandırmış ve daha da teşvik etmiştir. Yılın yerel radyosu olarak seçilen Radyo 50 Bölgede yayıncılık alanında iddialı bir duruş ortaya koymaya devam edecektir.

Bize layık görülen, En çok sevilen, en çok dinlenen yılın yerel radyo ödülünü Nevşehir’li dinleyicilerimizin desteklerinden, Nevşehir'in kendi değeri olan radyosuna sahip çıkmalarından dolayı verilen bir ödül olduğunun bilinciyle, yakalamış olduğumuz çıtayı düşürmeksizin en iyisini yapmaya çalışacağımızın sözünü vermek istiyoruz. Biz bu bölgeye kendimizi adadık. En güzel tanıtım ve en iyi şekilde haklı gururunuz olarak sizi temsil etmeye devam edeceğiz.

Etkinliğin düzenlenmesinde ve Radyo 50’nin bu ödüle layık görülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim " dedi.