Radyo 50 “Yılın Radyosu” Seçildi
10 Ocak tarihinde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Ürgüp Dinler Otel’de yapılan ödül gecesinde en çok dinlenen, en çok sevilen radyo “Radyo 50” seçildi.
Küresel Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde “Yılın Radyosu” ödülü, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç tarafından Ayşe Paslanmaz’a takdim edildi.
96.5 frekanslarında yayın yapmakta olan Radyo 50’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve radyoculukta çığır açan bölgenin sevilen sempatik ismi, kadın girişimci, şair, yazar, gazeteci ve Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir İl Başkanı Ayşe Paslanmaz: "Bu Nevşehir için çok önemli bir sonuçtur. Bölgemiz genelinde birçok radyo içinde Radyo 50’nin birinciliğe layık görülmesi bizleri gururlandırmış ve daha da teşvik etmiştir. Yılın yerel radyosu olarak seçilen Radyo 50 Bölgede yayıncılık alanında iddialı bir duruş ortaya koymaya devam edecektir.
Etkinliğin düzenlenmesinde ve Radyo 50’nin bu ödüle layık görülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim " dedi.