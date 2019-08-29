Protokol Üyeleri Yükümlüler İle Birlikte Temizlik Yaptı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ çerçevesinde, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Ortahisar Beldesi sınırları içerisinde yer alan Kızılçukur Vadisi’nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün doğanın temiz tutulması ve korunması amacıyla ülke genelinde ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında başlattığı etkinliğe; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, NEVÜ Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici ve kamu cezası altında bulunan yükümlüler katıldı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kapadokya Bölgesinde özellikle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği vadilerin temiz tutularak tarihi dokunun korunması amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen protokol üyeleri ve yükümlüler, vadi içerisinde temizlik yaptı.