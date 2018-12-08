Projeyle öğrenciler hayata hazırlanıyor

NEVŞEHİR(MHA) Okulda görev yapan Sema Çakırbaş’ın gönüllü olarak uygulamaya geçirdiği ve öğrencilerin büyük bir keyifle gerçekleştirdikleri proje doğrultusunda çocukların öz güvenlerinin artırılması, günlük hayatlarında anne – babalarına ev işlerinde yardımcı olarak aile bireyleriyle hayata paylaşmaları da hedefleniyor.

Kimi zaman yıkanan çamaşırları asmayı, kimi zaman mutfakta annelerine yardımcı olmayı öğrenen çocuklar proje kapsamında annelerinin kış hazırlıklarına da nasıl katkı sağlayabilecekleri konularında da eğitimler alıyor.

Okul Müdürlüğü, öğrencileri hayata hazırlayan bu projeyi uygulamaya geçiren Sema Çıkarbaş’a teşekkür etti.