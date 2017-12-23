Proje ürünleri sergilendi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning Ulusal Destek Servisi tarafından organize edilen 8.eTwinning Ulusal Konferansı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Antalya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak, Daire Başkanları, Bakanlık temsilcileri, il koordinatörleri, eTwinning Avrupa Kalite etiketi almış başarılı proje yapan öğretmenler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansta uygulanan eTwinning projelerinin sergilerinin yanı sıra, eğitimde teknoloji kullanımı, EBA ve etkili bir eTwinning projesi hazırlama, Web 2.0 araçları üzerine farklı oturumlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İlimiz Göreme Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Merve Yıldırım, Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan projenin ürünlerini sergiledi.