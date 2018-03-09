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Prof. Dr. Mustafa Karataş Nevşehir'e geliyor

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş’ı Nevşehirlilerle buluşturacak.

09 Mart 2018 Cuma 14:36
Prof. Dr. Mustafa Karataş Nevşehir'e geliyor
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Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş’ı Nevşehirlilerle buluşturacak.

Nissara AVM, 11 Mart Pazar günü Prof. Dr. Mustafa Karataş’ı Nevşehirlilerle bir araya getirecek. Ziyaretçilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Karataş ayrıca sevenleri için kitabını imzalayacak. Nissara AVM, Prof. Dr. Mustafa Karataş ile keyifli bir söyleşi için tüm Nevşehirlileri 11 Mart Pazar günü saat 14.00’da 3. kat etkinlik alanında düzenlenecek olan imza ve söyleşi gününe bekliyor.

Son Güncelleme: 09.03.2018 15:38
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