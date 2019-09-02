Prof. Dr. Mehmet Soysaldı NEVÜ’de Göreve Başladı

Ülkemizin yetiştirmiş olduğu değerli ilahiyatçı hemşehirlimiz Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI 02.09.2019 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında yeni görevine başlamıştır.

Hocamıza yeni görevinde başarılar diler, sağlık ve afiyet içerisinde nice hayırlı hizmetlere imza atmasını temenni ederiz.

ÖZGEÇMİŞİ

1962 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir’de yaptı. 1987 yılında Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu. 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. 1990 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında doktora çalışmalarını tamamlayarak “Doktor” unvanını aldı.

1995 yılında Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. 1998 yılında doçent oldu. 1995-1998 yılları arasında Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, 1999-2002 yılları arasında Dekan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1995-2013 yılları arasında 18 yıl Temel İslam Bilimleri Bölüm başkanlığı yapmıştır. Haziran 2005’te profesör oldu. 2011 yılında YÖK tarafından kabul edilen araştırma projesine bağlı olarak Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Batı ülkelerinde ilmî incelemelerde bulundu. 22.08.2019 tarihinde Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. İngilizce ve Arapça bilen Soysaldı, evli ve üç çocuk babası olup 30 adet basılmış bilimsel eseri, 165 adet yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.



