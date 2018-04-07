Polis teşkilatımız ülkemizin gurur kaynağı

Tarih boyunca ve 15 Temmuz darbe girişimi esnasında da Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün korunmasında Türk Polis Teşkilatının önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, “173 Yıldır ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, asayişine, bekasına önemli katkıları ile gurur kaynağımız olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü ve polis haftasını kutluyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Artunay’ın şahsında ilimizde görev yapan tüm emniyet güçlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.