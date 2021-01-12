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Polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 3 çocuk annesi Hülya Güven, polis olmak isteyen genç kızının doğum günü olduğunu yetkililere bildirmesinin ardından Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri genç kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Nevşehir 12.01.2021, 10:21 12.01.2021, 10:52
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 3 çocuk annesi Hülya Güven, polis olmak isteyen genç kızının doğum günü olduğunu yetkililere bildirmesinin ardından Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri genç kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.