Polis merkezine giderek uyuşturucuyu teslim etti

Nevşehir’de yabancı uyruklu bir kişi 3,32 gram esrar maddesini kendi rızası karakola giderek polislere teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi amirliği görevlilerince ikna edilen yabancı uyruklu A.A.H. kendi isteğiyle karakola giderek yanında bulundurduğu 3,32 gram esrar maddesini polis ekiplerine teslim etti. Emniyette ifadesi alınan A.A.H.’ye uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma suçlarından adli işlem yapıldı.