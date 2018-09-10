Polis ekiplerini şaşırtan polis

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis üniformasıyla dolaşan sahte polisi, gerçek polisler tarafından üzerinde 13 adet mermi ve çok sayıda polis asker tişörtüyle yakaladı.

Edinilen bilgiye gör, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbar sonucu Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, polis üniformasıyla dolaşan A.B. (41) yakalandı. A.B.’nin üzerinde yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet mermi, 2 adet uyuşturucu kullanımı için yapılmış cam aparat, çok sayıda polis-asker tişörtü, pantolonu ve bunlara ait rütbe ile armalar ele geçirildi.

A.B.’ye ’Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.