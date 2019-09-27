PKK’nın karargahı olan HDP kapatılmalı

NEVŞEHİR(MHA) Partili yöneticileriyle birlikte Nevşehir Gülbahçe parkında düzenlediği basın toplantısında Atalay, “Bilindiği gibi Diyarbakır’ın Sur ilçesinden Hacire Akar Ana, 02 Eylül 2019 tarihinde çocuğumu dağa kaçırdılar PKK’ya verdiler, çocuğumu geri getirene kadar buradayım diyerek HDP binasında nöbet tuttu. Hacire Ana 5. Günün sonunda oğlunu alarak evine döndü. Hacire Ananın bu hareketi Türkiye’nin HP gerçeklerini görmesini sağladı. Küçük yaşta çocuklarını PKK’ya kaptıran anaların feryadı o günden bu yana yükseldi. HDP önündeki nöbete katılanların sayısı günden güne arttı. HDP’nin Türkiye’yi bölmek üzere kurulan PKK’nın meclisteki uzantısı olduğu, ABD’nin PKK’yı desteklediği çok iyi bilinmektedir. Hacire Ananın başlattığı eyleme ilk destek Vatan Partisi kadın kollarından gelmiştir. Güneydoğu’da 10 ilde düzenlenen PKK’YA, Teröre lanet, Kardeşliğe davet yürüyüşlerine Vatan Partisinin desteğe tam olmuştur. Bu yürüyüşler Türk – Kürt kardeşliğinin inadına göstergesi olmuştur. Bazı çevreler Annelerin Diyarbakır’daki eyleminin yanlış olduğunu, şimdiye kadar neden seslerini çıkarmadıklarını söyleyerek olaya farklı anlam ve yorumlar katmaktadır. Vatan Partisi olarak bu tür söylemlerin hiçbirine katılmadığımızı, PKK’nın karargahı olan HDP’nin kapatılması gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz. Nevşehir’de bu konuda düzenlenen basın açıklamalarına da destek veriyoruz” dedi.