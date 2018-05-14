Pınarbaşı ve Taşhan Lansman toplantısına katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen PTT İşbirliği Lansman Toplantısına Nevşehir esnaf sanatkarlar odaları birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Birlik Başkan Vekili Cengiz Taşhan katılım sağlayarak ilimizi temsil etti.

Pınarbaşı ve Taşhan Lansman toplantısına katıldı
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Toplantı öncesinde Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı’nın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile samimi diyalogları dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı Pınarbaşı; “Önümüzdeki günlerde PTT ile olan işbirliğimizin faydaları hakkında Odalarımız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımızı bilgilendireceğiz. Toplantı süresince yakın ilgi ve alakalarından dolayı Genel Başkanımız Bendevi beye ve TŞOF Başkanımız Fevzi beye teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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