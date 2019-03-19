Pınarbaşı ve oda başkanlarından anlamlı ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Çanakkale şehitlerini anma ve şehitler günü dolayısıyla Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanı Mehmet Pınarbaşı ve beraberindeki oda başkanları Nevşehir Şehitliğini ziyaret ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için toprağa düşen şehitlerimize dualar gönderdiler.

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı’na söz konusu anlamlı ziyarette Birlik Başkan Vekili ve Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, Terziler Odası Başkanı Habil Demirbilek, Kahvehaneciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Daşlıca, Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı Yaşar Göncü, Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mustafa Gök ile Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici de eşlik ettiler.