Pınarbaşı "Öncelikli Sektörlerdeki Esnaflarımıza da Gönüllülük Esasına Göre Aşı Yapılmalı"

Açıklamasında Pınarbaşı; "Bilindiği üzere ülkemize gelecek olan aşılar öncelikli olarak 1. aşamada sağlık çalışanlarımıza uygulanacaktır.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızca yapılacak olan 2. ve 3. aşama aşılama planına pandemi sürecinde aktif olarak halkımıza hizmet veren sektörlerden olan;

1-Market, bakkal, kuruyemişçi, kasap, fırıncı, balıkçı ve manav esnafı ile çalışanları,

2-Pazarcı ve hal esnafı ile çalışanları,

3-Berberler, kuaförler ve güzellik salonu işletmecileri ile çalışanları,

4-İmalatçı esnaf ve sanatkarlar ile çalışanları vb. sektörlerdeki esnaflarımızın hizmetlerini sürdürülebilmesi için talep edilmesi ve gönüllülük esasına göre 2. ve 3. aşamada Covid-19 aşısının uygulanması halkımıza hizmetin aksamaması için önem arz etmektedir" dedi.