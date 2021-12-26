Pınarbaşı, Esnaf ve Sanatkarlarımızın Sorunları Ankara'da Dile Getirildi

Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu toplantısına katılan Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (NEVESOB) Mehmet Pınarbaşı, ilimiz esnaf ve sanatkarların sorunlarını ilgili kurumlara iletilmesi talebiyle TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e ilettiğini belirtti.

Pınarbaşı konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; "Ülkemizin olduğu gibi ilimiz esnaf ve sanatkarları da ekonomik maliyetler sebebiyle zor günler geçirmektedir. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımızın ilimiz özelinde yaşamış olduğu ekonomik ve diğer sorunları hakkında detaylı dosyamızı Sayın Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e ilettik. Kendilerine esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına olan duyarlılığı sebebiyle teşekkür ederim"dedi.