Pınarbaşı "Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ederiz"

Açıklamasında Pınarbaşı; "Tüm dünyayı etkisi altına salgın hastalığın ülkemizde en çok etkilediği kesim olan esnaf ve sanatkarlarımız 10 aydır madden ve manen zorlu bir sınav vermektedir. Geçici veya tamamen kapanan sektörlerimiz olduğu gibi kısmen ve dolaylı olarak da etkilenen esnaflarımız için devletimizce verilecek her bir destek çok büyük önem arz etmektedir. İlimizde kapanan işyerleri için Birlik Başkanlığı olarak Odalarımızdan gelen talepler Sayın Valimiz nezdinde tüm kurumlara ivedi olarak iletilmekte ve sonuçları takip edilmektedir. Tabi bu süreçte dün itibariyle Cumhurbaşkanımızca açıklanan basit usule tabi ve kiracı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik maddi yardım ve kira desteği uygulaması esnaflarımızın yaralarına bir nebze olsun merhem olabilecektir.Açıklanan destek paketinin detayları yayımlandığında Odalarımız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlarımıza ayrıntılı bilgi verilecektir.

kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' a esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ederiz" dedi.