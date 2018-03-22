Pınarbaşı birlik başkanlığına adaylığını açıkladı

Mayıs ayı içerisinde yapılması beklenen Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına adaylığını açıklayan Nevşehir Madeni İşler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı, tüm İslam Aleminin, Nevşehirli esnaf ve sanatkarın üç aylarını ve Regaib kandilini de kutladı.

Pınarbaşı açıklamasında; “Kıymetli Esnaf ve Sanatkarlarımız; Saygı Değer Nevşehir Kamuoyu. Mehmetçiğimizin Afrin’deki üstün başarısından dolayı kendilerine minnettarız. Bilindiği üzere Mayıs ayında yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığımızın yönelik il ve ilçelerimizdeki oda başkanlarımızla yaptığımız toplantıda birlik seçiminde şahsımın başkanlığında yürümeye karar verdik. Şahsıma yönelik gösterilen teveccühten dolayı teşkilatıma sonsuz teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunarım. Hizmet vermek için ben değil, biz anlayışı içerisinde birlik ve beraberliğe önem vereceğiz. 24 odamızın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüz olacak. Bu anlayışı hedef edinerek esnaf ve sanatkarımıza hizmet vermeye çalışacağız. Biz hiçbir zaman odalarımıza siz kimsiniz, siz olsanız da olur, olmasanız da olur anlayışında asla olmayacağız. Bütün çalışmalarımızı 24 oda başkanımızla birlikte yapacağız. Nevşehir sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içerisinde olacağız. Esnaf ve Sanatkarlarımıza en güzel hizmeti vermeyi taahhüt ediyorum. Tüm İslam aleminin, Türk Milletinin, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarımızın ve halkımızın üç aylarını, mübarek Regaib Kandilini kutluyorum. Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına aday olduğumu belirtir, Nevşehir kamuoyuna saygılarımı sunarım” ifadelerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 16:13