Pforzheim’da yaşayan Nevşehirliler Seçen’i ziyaret etti

Nevşehir Belediyesi’nin kardeş belediyesi Almanya’nın Pforzheim şehrinde yaşayan Nevşehirliler başta olmak üzere Türk-Alman Dostluk Derneği’nden oluşan bir heyet, Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret etti.

Pforzheim şehrinde yaşayan Nevşehirliler ile Pforzheim Türk-Alman Dostluk Derneği’nden oluşan heyet üyeleri, Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch’un selamlarını Belediye Başkanı Seçen’e iletti. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de, Nevşehir Belediyesi ile 1996 yılından beri kardeş belediye ilişkilerinin sürdüğü Pforzheim ile bundan sonrada ilişkilerin geliştirilmesi düşüncesinde olduklarını belirtti. Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch’u da Nevşehir’de misafir etmekten onur duyacaklarını aktaran Seçen, Türk-Alman ilişkilerinin daha da güç kazanması yönünde Belediye Başkanı olarak gereken her türü desteği sağlayacağını dile getirdi.

Daha sonra heyet başkanı Michael Völkel, ziyaretin anısına Pforzheim’e tanıtan bir yayını Belediye Başkanı Seçen’e takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de Völkel’e üzerinde Nazar Ağacı motifli çini tabak hediye etti.