Pforzheim Parkı Çay Bahçesi Hizmete Girdi

Kapalı ve açık sosyal donatı alanları ile birlikte Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu’na dönüştürülen Pforzheim Parkı, çay bahçesi ile de hizmet vermeye başladı.

Yenilenen yüzü ile hem gençlerin ve ailelerin hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olan Pforzheim Parkı Çay Bahçesi, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş tarafından işletilecek.

Sosyal mesafe kurallarına uygun oluşturulan yeni oturma düzeniyle ve uygun fiyatlarıyla misafirlerini ağırlamaya başlayan çay bahçesi aynı zamanda düğün ve benzeri organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.