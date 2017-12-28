'Personelim ile gurur duyuyorum'

Arısoy, "Halkımıza hizmet etmek üzere çıktığımız bu yolda hepiniz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Siz değerli personellerimizle birlikte elimizdeki kısıtlı imkanlarla, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ile birlikte güler yüzlü dost belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmektir.

Bu aile halka hizmet anlayışla çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Sizlerin başarısı belediyemizin başarısıdır. Sizlerin çalışmalarıyla belediyemiz her geçen gün daha güzel hizmetlere imza atacaktır. Yürüttüğümüz tüm çalışmaları, halkımızın istekleri doğrultusunda ve Gülşehirimiz geleceği için yapıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmaktır. Birimizin üzüntüsü hepimizin üzüntüsü, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Siz değerli personelimizin azimli ve gayretli çalışması sayesinde Gülşehir'imizi daha yaşanılası bir ilçe yapacağız" dedi.