Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

'Personelim ile gurur duyuyorum'

Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy “Hiç bir başarı tesadüf eseri değildir; başarıya inanmak ve mücadele etmek gerekir. Gülşehir Belediye Başkanı olarak sizlerle gurur duyuyorum. Her cadde ve sokakta sizlerin emekleri var” dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:32
'Personelim ile gurur duyuyorum'
banner230

Arısoy, "Halkımıza hizmet etmek üzere çıktığımız bu yolda hepiniz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Siz değerli personellerimizle birlikte elimizdeki kısıtlı imkanlarla, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ile birlikte güler yüzlü dost belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmektir.

Bu aile halka hizmet anlayışla çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Sizlerin başarısı belediyemizin başarısıdır. Sizlerin çalışmalarıyla belediyemiz her geçen gün daha güzel hizmetlere imza atacaktır. Yürüttüğümüz tüm çalışmaları, halkımızın istekleri doğrultusunda ve Gülşehirimiz geleceği için yapıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmaktır. Birimizin üzüntüsü hepimizin üzüntüsü, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Siz değerli personelimizin azimli ve gayretli çalışması sayesinde Gülşehir'imizi daha yaşanılası bir ilçe yapacağız" dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim