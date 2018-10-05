Perileri ilk buradan keşfediyorlar

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir’in en önemli turistik uğrak alanlarından biri olan Panoramik seyir noktasının hafta sonunda da yurdun değişik yörelerinden bölgeye gelen çok sayıda misafiri vardı.

Bölgenin doğal yeryüzü oluşumu peribacalarına hayran kalan, teleskoplarla peribacalarıyla süslenmiş vadileri daha yakından görme fırsatı elde eden yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl bu alana daha fazla ilgi gösterdikleri gözleniyor.

Ürgüp yolu üzerinde bulunması itibariyle bölgenin önemli turistik uğrak alanlarından biri olan Panoramik seyir noktasını ziyaret edenlerin çok büyük bölümünün günün anısına fotoğraf çektirerek bu geziyi ölümsüzleştirdikleri de gözden kaçmıyor.